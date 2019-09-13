https://static.news.ru/photo/ac554860-d61b-11e9-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 50-летней уроженки Нижнего Тагила, применившей насилие в отношении представителя власти.

Вечером 4 августа женщина ударила инспектора ГИБДД и вывихнула руку после того, как он остановил её за нарушение правил дорожного движения.

Была изучена видеозапись инцидента, полицейские опросили свидетелей. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Наказание за совершение данного преступления предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что сургутские полицейские получили сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома и направились на проверку. Неизвестный повёл себя агрессивно и напал на силовиков с ножом.