Жительница Петербурга обнаружила в подъезде брошенного младенца

https://static.news.ru/photo/dfbc7bee-1123-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на территории Василеостровского района местная жительница в подъезде одного из домов обнаружила коляску с маленькой девочкой. Женщина сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Позднее в разговоре с журналистами она рассказала, что коляску нашла на первом этаже чёрной лестницы дома, где проживает сама. По словам женщины, малышка долго плакала и плакала, а за ней никто не спускался. Жительница Петербурга вышла в подъезд и увидела, что рядом с коляской никого нет.

Я заглянула, коляску потрясла, на улицу выглянула — ребёнка никто не терял? Позвонили в полицию, подняли сюда. Хорошенькая девочка, она замёрзла, ледяные ручки, памперс переодели, носков на неё понадевали, скорая приехала, забрала, — приводит рассказ женщины телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время ребёнок находится в больнице. На вид малышке около шести месяцев, её родителей разыскивают силовики.

Как ранее писал NEWS.ru, две девочки пяти и восьми лет выпали из окна одного из домов на Ново-Астраханском шоссе в Саратове. Их мать, которая столкнула собственных детей с четвёртого этажа, после этого попыталась свести счёты с жизнью.