Житель Москвы признался в убийстве и расчленении супруги

https://static.news.ru/photo/e84462f2-de03-11ea-ba01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы 1972 года рождения, застигнутый в квартире среди пакетов с расчленёнными останками своей супруги, признался в убийстве женщины, рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следкома России Юлия Иванова.

Труп гражданки обнаружили 13 августа 2020 года в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы). Полицию вызвали соседи задержанного, почуяв неприятный запах. На место также приехали спасатели, говорится в сообщении на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, — передаёт СК.

По версии оперативников, в период с 7 по 10 августа подозреваемый поругался с женщиной и убил её ударом ножа в грудь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови рэпера Энди Картрайта, расчленённого супругой в Санкт-Петербурге. Поученные в ходе экспертизы данные показали, что музыканта отравили. При этом отравление могло происходить по изощрённому и хитро спланированному сценарию.