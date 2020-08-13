Расчленённый рэпер Картрайт мог быть отравлен

https://static.news.ru/photo/bc7c356e-de03-11ea-9192-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови рэпера Энди Картрайта, расчленённого супругой в Санкт-Петербурге. Полученные в ходе экспертизы данные показали, что музыканта отравили. При этом отравление могло происходить по изощрённому и хитро спланированному сценарию.

Как пишут «Невские Новости», ранее по расчленённым частям тела был проведён ряд экспертиз, в том числе исследование волосяного покрова и внутренних органов, где могли бы сохраниться следы употребления запрещённых веществ. Специалисты следов наркотиков не нашли. Всё это привело специалистов к выводу, что музыкант был «чист» как во время своей гибели, так и до нее. Вывод экспертов разбивает первоначальные показания жены погибшего Марины Кохал о том, что рэпер умер из-за передозировки.

Кроме того, изучение электронных носителей Кохал показало, что девушка незадолго до трагических событий многократно искала, где и каким образом можно приобрести конкретный медицинский препарат. Это сильнодействующее средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Данных, что кто-либо из их семьи страдал этим заболеванием не имеется. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и без оказания должной медицинской помощи вызвать летальный исход.

Также у правоохранителей имеются данные о том, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.

Как писал NEWS.ru, полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила супруга на множество частей и простирала его внутренности. По её словам, она не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».