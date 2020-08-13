Расчленённый рэпер Картрайт мог быть отравлен

Судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови рэпера Энди Картрайта, расчленённого супругой в Санкт-Петербурге. Полученные в ходе экспертизы данные показали, что музыканта отравили. При этом отравление могло происходить по изощрённому и хитро спланированному сценарию.
Как
Кроме того, изучение электронных носителей Кохал показало, что девушка незадолго до трагических событий многократно искала, где и каким образом можно приобрести конкретный медицинский препарат. Это сильнодействующее средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Данных, что кто-либо из их семьи страдал этим заболеванием не имеется. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и без оказания должной медицинской помощи вызвать летальный исход.
Также у правоохранителей имеются данные о том, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.
Как писал NEWS.ru, полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила супруга на множество частей и простирала его внутренности. По её словам, она не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».
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