Жену расчленённого рэпера Картрайта арестовали

https://static.news.ru/photo/fdcc89bc-d5be-11ea-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в убийстве возлюбленного, арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб. Суд удовлетворил ходатайство следствия, — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Сторона обвинения также считает, что женщина может оказать давление на свидетелей. Их круг пока не определён, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жене рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал предъявили обвинение в его убийстве. Следком намерен просить суд заключить фигурантку под стражу. Ещё накануне она проходила по делу как свидетельница, однако силовики изменили её статус на подозреваемую, вменив расправу над Картрайтом. В настоящий момент её задержали.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля 2020 года. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов подозреваемой, мужчина умер от передозировки наркотиками. Гражданка пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам, писал NEWS.ru.