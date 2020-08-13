Расчленённое тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/2eeabf90-dd6d-11ea-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расчленённое тело женщины было найдено 13 августа в пакетах в московской квартире. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Части тела были обнаружено в квартире на Ореховом бульваре в Южном округе столицы. Соседи почувствовали зловонный запах и вызвали спасателей и полицейских, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда дверь вскрыли, то нашли в квартире мужчину и расчленённое тело женщины в пакетах. По предварительным данным, они были мужем и женой. В настоящее время супруга проверяют на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

В конце июля в Санкт-Петербурге полицейские нашли расчленённый труп рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) в квартире на Невском проспекте, 134. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом», писал NEWS.ru.