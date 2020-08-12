Защита вдовы Картрайта заявила о давлении со стороны следователя

https://static.news.ru/photo/8daaa842-dca5-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Марина Кохал Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Защита Марины Кохал, подозреваемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), подала жалобу в прокуратуру на давление со стороны следователя.

Тем не менее адвокат обвиняемой Ирина Скурту не стала уточнять, давление какого характера оказывалось на её доверителя, передаёт 78.ru.

Полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

Ранее NEWS.ru писал, что основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, выступил с призывом бойкотировать съёмки выпуска передачи «Пусть говорят», посвящённого Картрайту.

По его словам, ему предложили принять участие в съёмках шоу.