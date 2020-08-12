Защита вдовы Картрайта заявила о давлении со стороны следователя

Защита Марины Кохал, подозреваемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), подала жалобу в прокуратуру на давление со стороны следователя.
Тем не менее адвокат обвиняемой Ирина Скурту не стала уточнять, давление какого характера оказывалось на её доверителя,
Полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».
Ранее NEWS.ru писал, что основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, выступил с призывом бойкотировать съёмки выпуска передачи «Пусть говорят», посвящённого Картрайту.
По его словам, ему предложили принять участие в съёмках шоу.
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