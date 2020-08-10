Ресторатор выступил против съёмок выпуска «Пусть говорят» о Картрайте

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Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, выступил с призывом бойкотировать съёмки выпуска передачи «Пусть говорят», посвящённого погибшему рэперу Энди Картрайту.

По его словам, ему предложили принять участие в съёмках шоу.

Россия готовит передачу про Энди на «Пусть говорят». Разумеется, отказался. Призываю коллег к тому же. Не совершайте ошибку. Это танцы на костях, — написал Ресторатор в Twitter.

Ранее рэпер заявлял, что хорошо знал жену Картрайта Марину Кохал и часто бывал у семьи в гостях. По словам Ресторатора, Кохал активно помогала мужу в карьере.

Полицейские нашли расчленённый труп Энди Картрайта (Александр Юшко) в квартире на Невском проспекте, 134, в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

Ранее NEWS.ru писал, что переписка рэпера Энди Картрайта и его предполагаемой любовницы попала в распоряжение журналистов. Её подлинность подтвердила адвокат жены музыканта.