Житель Хабаровска нашёл труп младенца в мусорке

https://static.news.ru/photo/6234ee30-063e-11eb-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске в мусорном контейнере обнаружен труп младенца. Инцидент произошёл в Краснофлотском районе города.

Около 13:00 3 октября местный житель пошёл выносить мусор. Во дворе дома по улице Тихоокеанской он заметил какой-то подозрительный предмет в контейнере. Мужчина присмотрелся и понял, что это младенец.

По факту обнаружения тела ребёнка возбуждено уголовное дело. Назначено проведение медицинской экспертизы, чтобы установить точную смерть младенца, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

NEWS.ru писал, что под Серпуховом нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца. По предварительным данным, 20-летняя мать сама закопала своего месячного сына.

Ранее неподалёку от подмосковной деревни Дубровка в мусорном контейнере был найден мёртвый ребёнок.