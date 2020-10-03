Житель Хабаровска нашёл труп младенца в мусорке

В Хабаровске в мусорном контейнере обнаружен труп младенца. Инцидент произошёл в Краснофлотском районе города.
Около 13:00 3 октября местный житель пошёл выносить мусор. Во дворе дома по улице Тихоокеанской он заметил какой-то подозрительный предмет в контейнере. Мужчина присмотрелся и понял, что это младенец.
По факту обнаружения тела ребёнка возбуждено уголовное дело. Назначено проведение медицинской экспертизы, чтобы установить точную смерть младенца, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
NEWS.ru писал, что под Серпуховом нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца. По предварительным данным, 20-летняя мать сама закопала своего месячного сына.
Ранее неподалёку от подмосковной деревни Дубровка в мусорном контейнере был найден мёртвый ребёнок.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен