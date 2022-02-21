Женщина спасла детей от схода лавины снега с крыши в посёлке под Казанью

Жительнице посёлка Песчаные Ковали, что расположен под Казанью, удалось вовремя схватить своих детей и спасти их от смертельно опасного схода лавины снега с крыши одного из домов. В беседе с «360» она рассказала, что сначала услышала громкий грохот.

Маленький [ребёнок] закапризничал, я его взяла на ручки <...> и вот прямо увидела, как все это валится. Грохот сначала был такой, прямо слышно было, я на крышу посмотрела, смотрю — все начинает валиться в нашу сторону. Я схватила ребенка, мы убежали немножко подальше, — вспомнила женщина.

Она подчеркнула, что в результате никто не пострадал, только шапку одного из детей немного засыпало снегом. Женщина утверждает, что пока не успела обратиться с жалобой по поводу этой проблемы. Она отметила, что не видела, чтобы кто-либо вычищал снег с крыш домов.

Ранее в Новой Москве с крыши сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега. Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.