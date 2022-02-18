В Новой Москве при очистке кровли от снега погибли двое рабочих

В Новой Москве с крыши сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега, передаёт Telegram-канал «112». Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.

По данным Telegram-канала, за проведение работ отвечала управляющая организация МУП «СЕЗ». Погибли рабочие 1981 и 1984 годов рождения, пострадал сотрудник 1990 года рождения.

Днём 18 февраля прокуратура Москвы сообщила, что на 13-й Парковой улице на востоке столицы на женщину с крыши дома упала глыба льда, пострадавшая 1963 года рождения скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура проводит проверку.

Как заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы, погибшая женщина проигнорировала требования безопасности при очистке кровли. По данным коммунальщиков, в ходе работ были выполнены все необходимые охранные мероприятия.