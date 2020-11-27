Женщина погибла при пожаре в гостиничной сауне в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/4418ea50-314a-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвой вспыхнувшего в Новосибирске пожара стала женщина, пытавшаяся, по предварительным данным, спасти людей из загоревшейся сауны в двухэтажной подвальной гостинице.

Как уточнила представитель СК РФ по региону Анастасия Кулешова, предварительно известно, что девушка 1994 года рождения находилась на втором этаже здания, но решила спуститься в парильную, чтобы помочь эвакуироваться находившимся внутри людям, где задохнулась. Её тело без признаков жизни позднее было обнаружено спасателями, передаёт ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 08:13 по местному времени (04:13 мск). К моменту прибытия спасателей на месте наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара находился в парильной. Когда в сауне вспыхнул огонь, внутри находились 11 человек, шестеро из которых выбрались на улицу самостоятельно, четверых эвакуировали позднее.

Очаг пожара на площади 20 кв. м ликвидирован, дознаватели МЧС и следователи СК, находящиеся на месте происшествия, выясняют причины случившегося.

Как писал NEWS.ru, в Оренбурге мужчина сам себя поджёг, когда попытался покурить в лифте. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как человек зашёл в лифт на 16-м этаже многоквартирного дома со стаканом, вероятно, с крепким спиртным напитком. Во рту — незажжённая сигарета.