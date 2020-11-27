Решивший покурить в лифте оренбуржец случайно поджёг себя

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В Оренбурге мужчина сам себя поджёг, когда попытался покурить в лифте. Произошедшее попало на видео.

На кадрах видно, как человек зашёл в лифт на 16 этаже многоквартирного дома со стаканом, вероятно, с крепким спиртным напитком. Во рту — не зажжённая сигарета.

По словам местного жителя, мужчина решил проверить, горит ли содержимое бокала. Когда жидкость воспламенилась, оренбуржец засуетился и расплескал её. Огонь увеличился, мужчина начал задыхаться, терять сознание, а после — и сам загорелся, передаёт KP.RU.

Мужчине повезло. Когда его поездка закончилась, двери лифта открылись, и он выполз наружу, пытаясь отдышаться. Снятая им ещё в лифте куртка прилипла к ногам.

В результате случившегося пострадавший получил ожоги, по предварительным данным, не менее 30% тела. На данный момент, сотрудники полиции начали проверку.

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