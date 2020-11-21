Ехавший из Владикавказа в Москву автобус сгорел в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/36b4d65c-2c96-11eb-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Пассажирский междугородный автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москва, загорелся на полпути к пункту назначения. Инцидент произошёл в Ростовской области.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожар начался в 5:20 в Октябрьском районе на 1025 километре трассы М4 «Дон». Водители увидели его, когда автобус находился в движении.

В салоне находились всего пять человек, двое из которых — водители. Никто не пострадал. Пассажиров удалось оперативно разбудить и эвакуировать. Позже их доставили на ближайший пост ГИБДД, откуда отправили дальше попутным автобусом.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. О предполагаемой причине произошедшего не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате аварии двух автомобилей в Крыму погиб человек. Машины столкнулись и загорелись. Водитель второго транспортного средства госпитализирован.