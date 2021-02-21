Застрявшая в Египте россиянка скончалась от инсульта

Жительница Екатеринбурга Юлия Акушева, которая не смогла уехать из Египта из-за локдауна, умерла в больнице Хургады.
Смерть россиянки
Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти её. К сожалению, я побегал тут и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увёз её на частном самолёте за деньги. Я понял, что российские власти ничем не помогут. Не знаю, для чего здесь все эти дипмиссии, — посетовал брат погибшей.
Акушевой был 41 год. 20 декабря вместе с женихом из Великобритании она отправилась в Египет в свадебное путешествие, вернуться пара собиралась 15 января. Однако в североафриканской стране объявили локдаун, закрыли границы, и молодожёны были вынуждены остаться в Египте. У россиянки случился инсульт. Уже в больнице у неё выявили опухоль мозга и медикаментозный цирроз печени. Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась.
Самолёт МЧС с медицинским оборудованием уже был готов доставить пациентку в РФ. Он стоял в аэропорту, ожидая подтверждения готовности женщины к перелёту.
Как сообщал NEWS.ru, ранее туристический автобус попал в аварию на шоссе между Каиром и Шарм-эш-Шейхом, несколько человек получили травмы. В транспортном средстве были и россияне, некоторые из них получили незначительные ушибы.