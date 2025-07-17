В РСТ начали проверку после слухов об угрозах россиянам в Египте

В РСТ начали проверку после слухов об угрозах россиянам в Египте В РСТ заявили, что проверяют информацию о российских туристах в Шарм-эш-Шейхе

Российский союз туриндустрии занялся проверкой информации о размещении туристов из России в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, который находится напротив военной базы в Шарм-эш-Шейхе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе РСТ. Там уточнили, что представители организации связались с туроператорами.

Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха. Мы связались с туроператорами и уточняем детали ситуации, — сообщили в РСТ.

Ранее российские туристы попали в отель напротив военной базы в Египте, где им запретили купаться. По словам путешественников, туроператоры не предупредили их о соседстве с военным объектом. Речь идет об отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе. Стоимость путевки на двоих на 10 дней составила 250 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что российские туристы смогут отправиться на пляжный курорт мирового уровня в КНДР. Выезд первой группы планируется 7 июля. Российские туристы проведут на курорте восемь дней и семь ночей. За это время им будут представлены главные достопримечательности Пхеньяна.