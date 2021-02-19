Российские туристы получили лёгкие травмы при ДТП в Египте

https://static.news.ru/photo/99130c4a-72b6-11eb-9691-96000091f725_660.jpg Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Туристический автобус на шоссе между Каиром и Шарм-эш-Шейхом попал в аварию, несколько человек получили травмы.

Три гражданина Украины были госпитализированы в связи с полученными ранениями.

В попавшем в ДТП автобусе были и россияне, несколько из них получили незначительные ушибы.

По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нём шести граждан России серьёзно не пострадал, — сообщили ТАСС в российском посольстве.

В автобусе находилось 60 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что на Кипре в автокатастрофе погиб американский актёр и режиссёр индийского происхождения Ахаб (Дик) О'Хари, снимавший фильм о России.