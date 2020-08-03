Захвативший банк в Киеве заявил о привязанном к ноге тросе с детонатором

https://static.news.ru/photo/d097e9b6-d580-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Мужчина, захвативший заложника в отделении банка в Киеве, заявил, что взрывчатка в его рюкзаке сдетонирует, даже если его убьют. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезными его намерения и действительно у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров, — написал Геращенко в Facebook.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, террористом является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Судя по его социальными сетями — это психически неуравновешенный человек, — добавил Геращенко.

ЧП произошло в бизнес-центре в центральной части города. Около полудня в отделение АО «Универсал банк» зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя отделения. Она осталась по собственному желанию.

На месте происшествия находятся Нацгвардия, скорая, спасатели. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с террористом. По информации журналиста Богдана Аминова, он требует выхода в прямой эфир. Эта возможность прорабатывается с украинскими СМИ.

Это уже третье подобное ЧП за последние несколько недель. Утром 21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, к вечеру этого же дня их удалось освободить, никто не пострадал. 23 июля в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника и скрылся. 1 августа в украинском МВД заявили, что террориста обнаружили, во время задержания он вновь попытался взять полицейского в заложники, в итоге его застрелили.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению украинцев, череда терактов вызвана выполненением президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка.