Группу юристов-мошенников задержали в Москве. Их жертвами стали около 300 человек. Людей обманули на общую сумму в 150 млн рублей.
Спецоперацию с видеофиксацией проводила Росгвардия. Кадры задержания силовики
По версии следствия, подозреваемые заключали договоры об оказании юридических услуг. Они обещали клиентам, что смогут успешно решить их вопросы по взысканию долгов. Однако никаких мер для этого не предпринимали.
В дальнейшем лжеюристы звонили своим клиентам и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги, — сообщают в Росгвардии.
Ранее в столичном ЦОДД заявили о росте случаев мошенничества в сфере такси. Не редкой стала ситуация, когда несколько автомобилей работают под одним аккаунтом. Поэтому Центр организации дорожного движения разработал специальную программу. Она будет анализировать «аномальные» передвижения водителей и проверять данные через систему фотовидеофиксации. На их основе будет сформирован отчёт для агрегаторов такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов, писал News.ru.