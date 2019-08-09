https://static.news.ru/photo/98faf2ba-babe-11e9-9eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот rosgvard.ru

Группу юристов-мошенников задержали в Москве. Их жертвами стали около 300 человек. Людей обманули на общую сумму в 150 млн рублей.

Спецоперацию с видеофиксацией проводила Росгвардия. Кадры задержания силовики выложили на своём сайте .

По версии следствия, подозреваемые заключали договоры об оказании юридических услуг. Они обещали клиентам, что смогут успешно решить их вопросы по взысканию долгов. Однако никаких мер для этого не предпринимали.

В дальнейшем лжеюристы звонили своим клиентам и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги, — сообщают в Росгвардии.

Ранее в столичном ЦОДД заявили о росте случаев мошенничества в сфере такси. Не редкой стала ситуация, когда несколько автомобилей работают под одним аккаунтом. Поэтому Центр организации дорожного движения разработал специальную программу. Она будет анализировать «аномальные» передвижения водителей и проверять данные через систему фотовидеофиксации. На их основе будет сформирован отчёт для агрегаторов такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов, писал News.ru.