https://static.news.ru/photo/1d46c54a-b9e2-11e9-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Собирать данные об автомобилях такси, работающих под одним аккаунтом начал Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

В столичном ЦОДД отмечают, что случаи мошенничества в сфере такси участились. Не редкой стала ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом. Кроме того, не все машины имеют лицензию и это небезопасно для пассажиров, рассказали ТАСС в Центре.

Пассажир должен знать данные о водителе, который его везёт, и имеет ли он все необходимые документы для осуществления таксомоторной деятельности. С помощью умных технологий мы начали работы по отслеживанию подобных нарушителей, — сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Система анализирует «аномальные» передвижения водителей и проверяет данные через систему фотовидеофиксации. На основе таких данных будет сформирован отчёт для агрегаторов такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов, пояснили в Центре.

Ранее News.ru писал о том, что около трети таксистов в Москве работают без выходных. В основном это мужчины от 25 до 45 лет со стажем работы в такси шесть лет.