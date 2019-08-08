Департамент транспорта составил портрет водителя такси Москвы. В основном это мужчины от 25 до 45 лет со стажем работы в такси шесть лет.
Год-два работают в такси 25%. 60–65% московских таксистов работают с переработками, 35% работают почти без выходных, — говорится в презентации департамента, подготовленной к VII Международному евразийскому форуму «Такси».
Многие таксисты (61%) подключены сразу к нескольким агрегаторам и в среднем совершают 10–15 поездок в день.
Как ранее писал News.ru, цифровые профили для водителей такси, доступные агрегаторам и пассажирам, предложили создать в Общественной палате (ОП).