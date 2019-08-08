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Сергея Фомина, находившего в розыске по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, задержали и доставили в Следственный комитет РФ.

Фомину предъявят обвинение по статье «Организация массовых беспорядков». Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков, — сообщает СК. 27 июля и 3 августа...