За Ефремовым будут следить с помощью средств электронного контроля

https://static.news.ru/photo/39146126-aa8f-11ea-8d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

За обвиняемым в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения актёром Михаилом Ефремовым , которого суд отправил под домашний арест, УФСИН по Москве будет следить с помощью электронного контроля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для осуществления контроля за соблюдением М. Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вести наблюдение подконтрольных лиц помогает система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Она использует GPS, ГЛОНАСС, средства телефонии, Интернета, специальных приёмопередающих радиоустройств и индивидуальных средств идентификации.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, суд запретил Ефремову выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном.