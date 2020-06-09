Юрист об устроившем ДТП Михаиле Ефремове: в России за такое обычно сажают

https://static.news.ru/photo/29fc5b8a-aa26-11ea-b34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Канащук/ТАСС

Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. По его словам, практика в России такова, что в подобных случаях виновника аварии отправляют в колонию.

Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно. Но в России практика однозначна — за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы, — сказал адвокат РИА Новости.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь — мужчина скончался в больнице утром 9 июня.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.