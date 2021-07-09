Взрыв произошёл на прогулочном судне в Анапе

В Анапе на борту прогулочного судна произошёл взрыв. Информация о пострадавших уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, взорвался газ. Разрушений на судне нет. Сколько человек находилось на борту в момент происшествия, пока неизвестно. По факту инцидента Южная транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что в столице прогулочное судно врезалось в стенку набережной на Москве-реке. На его борту находились 49 выпускников 9-го класса и 10 взрослых. Никто из них не пострадал.

В Санкт-Петербурге в акватории Невы село на мель прогулочное судно, на котором находились 85 человек, большинство из которых подростки. Пострадавших среди пассажиров нет, все они были благополучно эвакуированы на берег.