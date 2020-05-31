Взрыв прогремел в штаб-квартире телеканала в Эквадоре

https://static.news.ru/photo/9e35f9e0-a3cb-11ea-bff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: armando_bs1/Twitter

В Эквадоре произошёл взрыв в помещении штаб-квартиры частного телеканала Teleamazonas. В результате инцидента никто не пострадал.

Руководство телеканала выступило с заявлением, в котором отвергло любые виды запугивания и объявило о намерении продолжать расследование актов коррупции.

Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве, — подчеркивается в документе.

Инцидент расследует полиция. На случившееся отреагировал губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт. Он назвал нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные заложили взрывное устройство перед зданием фабрики в Боготе, которая производит медицинские маски. В результате взрыва пострадали два человека. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, бомбу могли заложить члены одной из преступных группировок.