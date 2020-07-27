Взрыв газа произошёл в жилом доме под Красноярском

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Пожилая женщина пострадала из-за хлопка газа, который случился в жилом доме в селе Солянка Рыбинского района Красноярского края. Из трёхэтажного здания эвакуированы все жильцы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что об инциденте дежурный ЕДДС Рыбинского района проинформировал краевое МЧС в 6.45 мск. На место, где сейчас работает полиция, направлены силы пожарно-спасательного гарнизона, опергруппы Рыбинского района и Красноярска. Всего на месте работают 17 человек и 6 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования.