В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа

https://static.news.ru/photo/47048a94-c80e-11ea-8bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Два случая хлопка бытового газа в жилье произошли в регионе 17 июля. Пострадали в общей сложности четыре человека. Предварительная причина происшествий — нарушение эксплуатации газового оборудования, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В городе Куйбышев из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования во время приготовления пищи пострадала женщина 1937 года рождения. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного 16-квартирного дома. Из-за хлопка выбило стёкла, повреждена межкомнатная дверь и припаркованный у дома автомобиль. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. В данное время администрация проводит оценку последствий происшествия.

В городе Барабинск ЧП случилось в частном доме. Травмы получили двое взрослых и пятнадцатилетний подросток. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель в комнате и на кухне.

По предварительной информации, взрослые, распивая алкогольные напитки, кипятили воду на газовой плите и закурили. Медики госпитализировали в центральную районную больницу мужчину и подростка с ожогами различной степени тяжести. Второй мужчина от медпомощи отказался, — уточнили в МЧС.

Ранее взрыв бытового газа произошёл в ночь на 11 июля в девятиэтажном жилом доме на территории Автозаводского района в Нижнем Новгороде. Хлопок раздался на шестом этаже здания. Спасатели эвакуировали 124 жильца, спасены 11 человек. Их разместили в здании школы № 127, людей обеспечили питанием и водой. Пострадали пять человек. Двоих из них — мужчину и женщину — отправили в больницу. Ещё трое получили лёгкие травмы. У одного из госпитализированных пациентов (пол не уточняется) диагностировано отравление продуктами горения лёгкой степени. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей), писал NEWS.ru.