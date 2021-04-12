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Михаил Щипанов
Второй сотрудник МЧС скончался после пожара, который вспыхнул в Санкт-Петербурге в здании «Невской мануфактуры».
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В понедельник, 12 апреля, неизвестный застрелил посетителя одного из фитнес-клубов на территории Москвы. Мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на месте. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом в разговоре с журналистами рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По её словам, убийство произошло в фитнес-клубе, расположенном в столице на Авиационной улице.
Неизвестный днём пришёл в заведение и произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний...
Второй сотрудник МЧС скончался после пожара на «Невской мануфактуре»