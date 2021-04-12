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Второй сотрудник МЧС скончался после пожара на «Невской мануфактуре»

16:54, 12 апреля 2021
Фото: 78.mchs.gov.ru

Второй сотрудник МЧС скончался после пожара, который вспыхнул в Санкт-Петербурге в здании «Невской мануфактуры».

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