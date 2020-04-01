Врачи госпитализировали в Кузбассе пятерых детей с отравлением

https://static.news.ru/photo/dc6b1b08-7434-11ea-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба регионального центра медицины катастроф Кузбасса сообщила о госпитализации пятерых детей. Последние отравились неизвестным веществом.

В деревне Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района госпитализированы один мальчик и две девочки 2018 года рождения, мальчик 2015 года рождения и мальчик 2008 года рождения, отравление неизвестным веществом, — заявил медик.

По данным врачей, все дети получили лёгкую степень отравления. Они проходят полное обследование. Предполагается, что их в скором времени выпишут.

NEWS.ru ранее передавал, что из-за коронавируса губернатор Кузбасса лично отправился в один из торговых центров Новокузнецка. Он выгнал из помещения всех продавцов и посетителей.