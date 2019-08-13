https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция уточнила, что в ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли пять человек. До этого речь шла о четырёх погибших, включая одного несовершеннолетнего.

Ещё шесть человек ранены в этом же ДТП, которое случилось на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Как выяснилось позже, ещё один несовершеннолетний пассажир скончался в реанимации, сообщает РИА Новости.

Четверо пострадавших остаются на данный момент в Усть-Лабинской ЦРБ, двоих решено доставить бригадой санавиации в Краснодарскую краевую больницу.

Ранее News.ru сообщал, что пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего 13 августа в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.