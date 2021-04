Восемь полицейских были ранены в ходе протестов в Белфасте

Небольшой протест быстро перерос в нападение на полицию. Местные жители кидали в силовиков крышки люков, стреляли пиротехникой, бросали кирпичи и использовали металлические прутья. Пострадавшие силовики получили травмы головы и ног, а также ожоги. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

A senior police officer has called for calm after officers were injured during rioting in Sandy Row, south Belfast, last night.



