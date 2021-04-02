Восемь полицейских были ранены в ходе протестов в Белфасте

В ходе беспорядков на юге Белфаста (Ирландия) были ранены восемь полицейских. Задержаны семь человек. Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля.
Небольшой протест быстро перерос в нападение на полицию. Местные жители кидали в силовиков крышки люков, стреляли пиротехникой, бросали кирпичи и использовали металлические прутья. Пострадавшие силовики получили травмы головы и ног, а также ожоги. Об этом сообщает полиция города в Twitter.
A senior police officer has called for calm after officers were injured during rioting in Sandy Row, south Belfast, last night.
Ранее житель американского штата Индиана Ноа Грин сбил двух полицейских около Капитолия. В ходе инцидента произошла перестрелка. Позже в больнице скончались нападавший и один страж порядка. Выяснилось, что 25-летний злоумышленник разделял цели движения «Нация ислама», которое выступает в том числе за улучшение жизни афроамериканцев.
Как писал NEWS.ru, белорусские милиционеры задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетом, патронами, лазерной указкой и складным ножом. Его остановили возле станции метро «Пушкинская» в Минске в день проведения очередной акции оппозиции. Отмечается, что мужчина состоял в неких деструктивных Telegram-чатах.