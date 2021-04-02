Восемь полицейских были ранены в ходе протестов в Белфасте

https://static.news.ru/photo/21d30dd2-9472-11eb-ad8b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В ходе беспорядков на юге Белфаста (Ирландия) были ранены восемь полицейских. Задержаны семь человек. Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля.

Небольшой протест быстро перерос в нападение на полицию. Местные жители кидали в силовиков крышки люков, стреляли пиротехникой, бросали кирпичи и использовали металлические прутья. Пострадавшие силовики получили травмы головы и ног, а также ожоги. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

A senior police officer has called for calm after officers were injured during rioting in Sandy Row, south Belfast, last night.



Please see Belfast District Commander Chief Superintendent Simon Wallsâ full statement: https://t.co/5ndHZMeypk — Police Service NI (@PoliceServiceNI) April 3, 2021

Ранее житель американского штата Индиана Ноа Грин сбил двух полицейских около Капитолия. В ходе инцидента произошла перестрелка. Позже в больнице скончались нападавший и один страж порядка. Выяснилось, что 25-летний злоумышленник разделял цели движения «Нация ислама», которое выступает в том числе за улучшение жизни афроамериканцев.

Как писал NEWS.ru, белорусские милиционеры задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетом, патронами, лазерной указкой и складным ножом. Его остановили возле станции метро «Пушкинская» в Минске в день проведения очередной акции оппозиции. Отмечается, что мужчина состоял в неких деструктивных Telegram-чатах.