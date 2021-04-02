16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Восемь полицейских были ранены в ходе протестов в Белфасте

14:32, 03 апреля 2021 10
Фото: pixabay.com

В ходе беспорядков на юге Белфаста (Ирландия) были ранены восемь полицейских. Задержаны семь человек. Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля.

Небольшой протест быстро перерос в нападение на полицию. Местные жители кидали в силовиков крышки люков, стреляли пиротехникой, бросали кирпичи и использовали металлические прутья. Пострадавшие силовики получили травмы головы и ног, а также ожоги. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

Ранее житель американского штата Индиана Ноа Грин сбил двух полицейских около Капитолия. В ходе инцидента произошла перестрелка. Позже в больнице скончались нападавший и один страж порядка. Выяснилось, что 25-летний злоумышленник разделял цели движения «Нация ислама», которое выступает в том числе за улучшение жизни афроамериканцев.

Как писал NEWS.ru, белорусские милиционеры задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетом, патронами, лазерной указкой и складным ножом. Его остановили возле станции метро «Пушкинская» в Минске в день проведения очередной акции оппозиции. Отмечается, что мужчина состоял в неких деструктивных Telegram-чатах.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео