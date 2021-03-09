Восемь человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии

https://static.news.ru/photo/0915579c-817a-11eb-ab2c-96000091f725_660.jpg Фото: Abhisek Saha/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии в ущелье упал автобус. Как сообщает местный телеканал NDTV, погибли восемь пассажиров, ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошёл в районе Химачал-Прадеш неподалёку от города Тиса в среду, 10 марта. Главный министр штата Джайрам Тхакур на утреннем заседании региональной ассамблеи заявил, что поручил провести расследование для выяснения причин случившегося.

Я с грустью узнал о погибших и раненых в автокатастрофе в Тисе. Дай бог покоя душам умерших и сил их семьям вынести это невероятное горе, — написал Тхакур в Twitter.

Он также рассказал, что раненых экстренно госпитализировали в медицинский центр округа Чамба. Четверо человек находятся в критическом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что шесть граждан Украины погибли и ещё 15 получили различные травмы в результате ДТП вблизи города Кошице на юге Польши. Все они находились в автобусе, который ехал из польской Познани и украинский Херсон.