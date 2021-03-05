Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше

https://static.news.ru/photo/d1265bd2-7e50-11eb-a165-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ratownik7309

Шесть граждан Украины погибли и ещё 15 получили различные травмы в результате ДТП вблизи города Кошице на юге Польши. Все они находились в автобусе, который ехал из польской Познани и украинский Херсон.

Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии, — говорится в Twitter главы МИД Украины Олега Николенко.

Всего в автобусе находилось 57 граждан Украины, в их числе — двое водителей. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Как писал NEWS.ru, в результате ДТП на севере Египта погибли 18 человек, включая пятерых детей. Инцидент произошёл в районе города Атфих в провинции Гиза. Сообщается, что маршрутное такси столкнулось с грузовиком. Пятеро пострадавших госпитализированы в больницу города Бани-Суэйф. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной 80% ДТП в стране стал человеческий фактор.