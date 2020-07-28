Водитель «Газели», устроивший ДТП в Москве, был пьян

https://static.news.ru/photo/5c02a076-d15e-11ea-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.Seeliger/Global Look Press

Водитель «Газели», столкнувшейся с автобусом на юго-востоке Москвы, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он пролетел на красный сигнал светофора с огромной скоростью.

Имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. Пострадали семь человек, одна из пассажирок автобуса — женщина примерно 30–35 лет — скончалась. По данным ГИБДД, в автобусе на момент ДТП находились 20 пассажиров.

После аварии движение по Рязанскому проспекту ограничили до одного ряда в сторону центра. Кроме того, движение осложнено на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали.