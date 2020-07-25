Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

Автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали.
Об этом
Новокузнецк, Новокузнецкий район. ДТП — столкновение рейсового автобуса и пассажирской «Газели». Пострадали три человека, — сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Он отметил, что все пострадавшие — мужчины в возрасте 52, 54 и 31 года. По данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 (18:30 мск) 25 июля. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Травмы в результате получили водители автобуса и микроавтобуса, а также пассажир рейсового автобуса.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Дагестане произошло ДТП с участием четырёх машин. Пять человек погибли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен