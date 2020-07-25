Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/862b47d6-cf0b-11ea-a94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус и микроавтобус столкнулись на трассе Бийск — Новокузнецк в Новокузнецком районе. В результате три человека пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального центра медицины катастроф. По её данным, пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Новокузнецк, Новокузнецкий район. ДТП — столкновение рейсового автобуса и пассажирской «Газели». Пострадали три человека, — сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Он отметил, что все пострадавшие — мужчины в возрасте 52, 54 и 31 года. По данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 (18:30 мск) 25 июля. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Травмы в результате получили водители автобуса и микроавтобуса, а также пассажир рейсового автобуса.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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