Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ Флориды

https://static.news.ru/photo/9cca3de6-a1d2-11ea-ac17-fa163e074e61_660.jpg Фото: lou521/twitter.com

В торговом центре города Авентура (штат Флорида) произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (18:00 мск). Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Ведётся расследование. Раненых госпитализировали. Они находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь, сообщает телекомпания WSVN.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что семь человек получили ранения в ходе протестов в Луисвилле. Они требовали справедливости для 26-летней Бреонны Тейлор. Специалист по неотложной помощи была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года.