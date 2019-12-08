https://static.news.ru/photo/1231ddfe-198f-11ea-a085-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Девять детей, которые пострадали в аварии в Нижнем Новогороде, находятся в стабильном состоянии.

По данным пресс-службы правительства региона, врачи не наблюдают отрицательной динамики. Они прооперировали двух подростков, а также сделали всем УЗИ органов брюшной полости и некоторым — компьютерную томографию головы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемый в совершении ДТП с 11 пострадавшими и одним погибшим задержан в Нижнем Новгороде. Им оказался 43-летний местный житель. По версии следствия, водитель Toyota выехал с прилегающей территории на улицу Горького на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой и припаркованным автомобилем, который врезался в группу школьников.

ДТП произошло вечером 7 декабря в центре Нижнего Новгорода. Травмы получили 13 человек, в их числе оказались 11 детей, а сопровождавшая их в театр мать одной из школьниц погибла. По факту ЧП заведено уголовное дело.