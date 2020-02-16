https://static.news.ru/photo/d4908502-50a4-11ea-a61e-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Майстер Фото: gov39/facebook.com

Власти Калининграда окажут помощь бабушке 13-летнего мальчика, который остался сиротой после убийства его родителей на Центральном рынке. В региональном правительстве заверили, что подготовят для этого все необходимые документы

Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что уже завтра с семьёй начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий, — рассказал источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, мальчик получил психологическую травму. В ближайшее время с ним начнут работать психологи.

Трагедия произошла вечером 15 февраля. Семейная пара торговала на рынке овощами, и именно торговое место стало причиной раздора. Убитых знали как людей хороших, доброжелательных. Мужчина и женщины от полученных ранений погибли на месте. Их сын был доставлен в больницу, откуда позже его забрала бабушка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно имя мужчины, застрелившего семейную пару в Калининграде. Им оказался гражданин РФ Байрамов Фазиль Камиль оглы 1957 года рождения, уроженец города Астара Азербайджанской Республики.