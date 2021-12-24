Власти Бурятии отменили введённый ранее режим ЧС регионального уровня

Режим ЧС регионального значения, который был введён в Улан-Удэ ранее из-за аварии на ТЭЦ-1, снят, сообщили в оперативном штабе при правительстве республики, пишет ТАСС. В работу запущено пять котлов. Шестой должен быть подключён в ночь с субботы, 25 декабря, на воскресенье.

Режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевели на режим ЧС муниципального значения. Вопрос рассмотрен на заседании правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Как стало известно, по состоянию на 08:00 утра (03:00 мск) на ТЭЦ в работе находилось пять котлов: № 1, № 2, № 5, № 8 и № 9.

Котёл № 8 подключили сегодня ночью. Дополнительный пар подали на подогреватели, и на утро температура по первой теплотрассе составляет 97,86 градуса, по второй, третьей и четвёртой — 97,16 градуса, по пятой теплотрассе — 95,05 градуса. То есть режим стабилизирован, — сообщили в штабе.

Также был назван срок подключения котла № 6 — это планируется сделать в ночь с субботы на воскресенье.

По ТЭЦ-1 график подготовим. Когда котёл № 6 начнём топить, начнём уже подключать по зоне ТЭЦ-1 сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, — сообщил гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.

Он также отметил, что работа по восстановлению теплосети ведётся в круглосуточном режиме.

В Улан-Удэ в настоящее время сохраняется мороз, он держится в районе минус 32 градуса и продлится до конца недели.

Ранее стало известно, что ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в столице Бурятии произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, что привело к отключению четырёх котлов. Из-за аварии был введён режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключённых от теплоснабжения домов не было, но фиксировалось снижение параметров отопления почти в 800 многоквартирных домах.