В Ялте сошли селевые потоки

https://static.news.ru/photo/3a03379a-d0ce-11eb-98dd-96000091f725_660.jpg Фото: rk.gov.ru

В Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Свыше ста домов оказались подтоплены. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

По её словам, в городском округе по-прежнему приостановлена подача воды, обесточены более семи тысяч абонентов, ещё 253 абонента отключено от газоснабжения. Также были эвакуировано 608 человек, из них 50 несовершеннолетних.

Сошли селевые потоки: пгт Голубой Залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное — Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43, — написала Павленко.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/posts/1227603047694000

Также в результате подтоплений один человек погиб, ещё одна женщина пропала без вести.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. 18 июня на полуостровe также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.

Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.