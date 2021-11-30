В Якутске свора собак напала на женщину

Около десяти собак напали на женщину в Якутске. Животные даже смогли сбить жертву с ног. На кадрах видно, что ей удалось встать и отбиться с помощью сумки.

Как сообщила директор пункта передержки безнадзорных животных Екатерина Безрученко, бригада по отлову уже на месте. Проводится поиск агрессивных животных.

Ранее сообщалось, что встретившись с агрессивной собакой, необходимо остановиться и твёрдым голосом произнести: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В ряде случаев помогут команды, приводящие четвероногого в растерянность. Можно также имитировать поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону животного, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Если собака всё же укусила — нужно промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, вокруг раны кожу смазать йодом и наложить чистую повязку. Кроме того, необходимо выяснить у хозяев животного, если такие есть, привит ли питомец от бешенства. Далее обязательно следует обратиться за помощью к медикам.

Также в МЧС РФ рассказали, что при термических ожогах необходимо как можно быстрее охладить поражённый участок. Иногда для этого достаточно подставить его под струю холодной воды или приложить к нему снег, лёд или иной холод на 10–20 минут.