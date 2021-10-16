В Якутии пациент онкодиспансера напал на соседей по палате

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В Екатеринбурге после отравления жителей задержали продавцов суррогатного алкоголя. В отношении 54-летнего Надира Мамедова и 42-летнего Армена Авитесяна возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, все жертвы технического спирта проживали в одном районе, расположенном поблизости от рынка «Ботанический». О смерти в Екатеринбурге 16 человек в результате отравления спиртом с содержанием метанола сообщил...