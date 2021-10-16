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В Якутии пациент онкодиспансера напал на соседей по палате

19:01, 16 октября 2021
В Якутии пациент онкодиспансера напал на соседей по палате Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Якутии пациент онкологического диспансера напал на своих соседей по палате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб.

Нападавший обезврежен и задержан. Причиной нападения могло стать нестабильное психологическое состояние пациента. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что в 81-й московской городской больнице 78-летний пациент напал 74-летнего. Между ними произошла драка. Старший участник конфликта забил своего оппонента до смерти штативом от капельницы. Убийца находился под действием препаратов, которые ему выписали из-за психического расстройства.

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