В Якутии пациент онкодиспансера напал на соседей по палате

В Якутии пациент онкологического диспансера напал на своих соседей по палате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб.
Нападавший
Ранее сообщалось, что в 81-й московской городской больнице 78-летний пациент напал 74-летнего. Между ними произошла драка. Старший участник конфликта забил своего оппонента до смерти штативом от капельницы. Убийца находился под действием препаратов, которые ему выписали из-за психического расстройства.