В Тверской области в ДТП пострадали три человека и лось

Три человека пострадали в результате ДТП в Тверской области. В тёмное время суток легковой автомобиль, двигавшийся по трассе, сбил вышедшего на дорогу лося.
Инцидент произошёл поздно вечером 5 июня на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе,
Водитель автомобиля и мужчина-пассажир получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У находившейся в салоне девушки — ушиб позвоночника и лба. Мужчин увезли в больницу до прибытия экипажа ГИБДД.
Выжил ли лось, не сообщается.
Сохатые считаются одними из самых опасных животных для пассажиров автомобилей, в отличие от коров, лошадей и других неожиданных «пешеходов». Лоси обладают высокими ногами, поэтому вся защитная система машины оказывается ниже их туловища. При столкновении туша, которая весит несколько сотен килограммов, чаще всего летит в салон.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.
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