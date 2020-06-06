В Тверской области в ДТП пострадали три человека и лось

https://static.news.ru/photo/a150f192-a7d2-11ea-929f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/http://imagebroker.com/Global Look Press

Три человека пострадали в результате ДТП в Тверской области. В тёмное время суток легковой автомобиль, двигавшийся по трассе, сбил вышедшего на дорогу лося.

Инцидент произошёл поздно вечером 5 июня на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную госавтоинспекцию.

Водитель автомобиля и мужчина-пассажир получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У находившейся в салоне девушки — ушиб позвоночника и лба. Мужчин увезли в больницу до прибытия экипажа ГИБДД.

Выжил ли лось, не сообщается.

Сохатые считаются одними из самых опасных животных для пассажиров автомобилей, в отличие от коров, лошадей и других неожиданных «пешеходов». Лоси обладают высокими ногами, поэтому вся защитная система машины оказывается ниже их туловища. При столкновении туша, которая весит несколько сотен килограммов, чаще всего летит в салон.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.