В Томской области пациент убил фельдшера: что случилось между ними В Томской области мужчина убил приехавшего по вызову фельдшера

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В селе Иштан Кривошеинского района Томской области мужчина убил и расчленил женщину-фельдшера, которая приехала на вызов к его другу, заявили в региональном управлении СК РФ. Что известно о происшествии на данный момент?

Когда стало известно об убийстве

26 сентября в пресс-службе Следственного комитета Томской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в селе Иштан Кривошеинского района по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В вечернее время 25.09.2023 в лесном массиве, расположенном вблизи села Иштан Кривошеинского района Томской области, было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, который при допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания», — рассказали в региональном СК.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на место инцидента выезжал прокурор Кривошеинского района Томской области Павел Федько.

«Установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой района», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Почему подозреваемые вызвали скорую помощь

По информации источника Telegram-канала Mash Siberia, двое мужчин распивали спиртные напитки и употребляли наркотические вещества. Один из них поджег спирт, и огонь попал на его товарища, у которого обгорели руки.

«Фельдшер зашла в дом, на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену. Женщина потеряла сознание, изверги ушли спать. Утром от тела решили избавиться», — говорится в публикации Telegram-канала. По его данным, тело расчленили и вывезли на свалку, прикрыв мусором.

Что известно о погибшем фельдшере

По информации источника в администрации села Иштан, подозреваемые не расчленяли тело фельдшера, сообщает издание NGS.ru.

«Пишут, что ее расчленили, нет, она целая. Хороший фельдшер с многолетним стажем, ее все любили», — рассказали в сельсовете.

Также там объяснили, что медик отправилась на вызов примерно в час ночи. Машин в селе нет, поэтому женщина пошла одна пешком. Она знала дорогу к тому дому, откуда поступил вызов, жила недалеко. Вдобавок она была знакома с мужчиной, который обратился за помощью.

Знакомая погибшей женщины рассказала, что после внезапной пропажи ее искала вся деревня.

«Она не расчлененная, не растерзанная, у нее побито лицо. Ольга прожила в Иштане большую часть жизни, больше 30 лет. Оказывала помощь, работала фельдшером, вырастила и подняла там многих, а они так с ней поступили. Ее искала вся деревня, позвонили из районной больницы, она не взяла трубку, начали искать, проверили все: все подполы, крыши, все, что можно. Прохожие видели людей, которые везли ее тело в мусорную кучу», — рассказала женщина.

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