В Судане в ДТП с грузовиком погибли 43 человека

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На трассе в регионе Дарфур на западе Судана произошло лобовое столкновение перевозившего людей грузовика и ещё одного транспортного средства. Жертвами ДТП стали по меньшей мере 43 человека, 32 получили ранения.

Авария произошла поздно вечером 21 мая, её причины не уточняются. После столкновения грузовик загорелся, передаёт Associated Press.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, их доставили в госпиталь в Эль-Фашире.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калужской области при столкновении «Газели» и двух легковых автомобилей два человека погибли, пострадала четырёхлетняя девочка.