https://static.news.ru/photo/efe7b7b8-cfe8-11e9-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Трое офицеров Вооружённых сил России погибли в Сирии 4 сентября. Это произошло около 22:00 по местному времени в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации «Идлиб».

О случившемся сообщают «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили троих и сильно ранили двоих солдат.

По данным арабского издания Al-Masdar, операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

Ранее News.ru писал, что силы международной коалиции и «Сирийских демократических сил» провели десантную операцию в деревне Аль-Асбах в провинции Дейр-эз-Зор. В результате были арестованы три боевика запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).