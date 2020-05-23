В Сибири мать с дочерью утонули в яме с септиком

Молодая женщина и её полуторагодовалая дочь погибли в посёлке Курагино Красноярского края. Они упали в яму с септиком, которая находится во дворе их частного дома.
Их тела были обнаружены вечером 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать <...> попыталась спасти ребёнка, но также утонула, —
рассказалив СК.
По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее в Марий Эл, как писал NEWS.ru, двое подростков утонули в автомобиле, который упал в воду.
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