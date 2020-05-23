В Сибири мать с дочерью утонули в яме с септиком

https://static.news.ru/photo/2f602122-9ce5-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jennifer Cappuccio Maher/Global Look Press

Молодая женщина и её полуторагодовалая дочь погибли в посёлке Курагино Красноярского края. Они упали в яму с септиком, которая находится во дворе их частного дома.

Их тела были обнаружены вечером 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать <...> попыталась спасти ребёнка, но также утонула, — рассказали в СК.

По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее в Марий Эл, как писал NEWS.ru, двое подростков утонули в автомобиле, который упал в воду.