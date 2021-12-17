В Шереметьево загорелся автомобиль наземных служб рядом с самолётом

Автомобиль наземных служб загорелся в московском аэропорту Шереметьево во время обслуживания самолёта компании «Аэрофлот». Водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в это время в салоне машины произошло короткое замыкание, сообщает Telegram-канал SHOT.

После этого начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Проводится расследование чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево самолёт задел крылом поливальную машину, в результате чего она перевернулась. Пострадал один человек.

В процессе обработки воздушного судна противообледенительной жидкостью борт дёрнулся и, по всей видимости, зацепил крылом стрелку машины, которая из-за этого перевернулась. Персонал самолёта Airbus A350-900, направляющегося в Канкун (Мексика), столкновения не заметил. Об инциденте сообщили сами пассажиры лайнера.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь, вылет самолёта был задержан. Другие подробности инцидента неизвестны.

Кроме того, до этого стало известно, что меры безопасности были усилены в Шереметьево после сообщения о минировании более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта.