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В Сети появилось видео смертельного ДТП со скорой в Москве

22:58, 11 октября 2020 55
Фото: t.me/ENews112

В Сети выложили запись с видеорегистратора, запечатлевшего смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в Москве.

Так, на кадрах видно, что водитель BMW решил пойти на обгон. Он вклинился перед одной машиной, не соблюдая дистанцию, и через полосу направился к разделительной полосе. Именно по ней в противоположном направлении двигалась скорая.

В результате столкновения погиб водитель BMW. Ещё три человека, в том числе водитель скорой, пострадали.

Ранее NEWS.ru писал, что на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

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