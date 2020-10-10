В Сети появилось видео смертельного ДТП со скорой в Москве

В Сети выложили запись с видеорегистратора, запечатлевшего смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в Москве.
Так, на кадрах видно, что водитель BMW решил пойти на обгон. Он вклинился перед одной машиной, не соблюдая дистанцию, и через полосу направился к разделительной полосе. Именно по ней в противоположном направлении двигалась скорая.
В результате столкновения погиб водитель BMW. Ещё три человека, в том числе водитель скорой, пострадали.
Ранее NEWS.ru писал, что на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.
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