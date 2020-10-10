В Сети появилось видео смертельного ДТП со скорой в Москве

https://static.news.ru/photo/e07efff6-0c01-11eb-8f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/ENews112

В Сети выложили запись с видеорегистратора, запечатлевшего смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в Москве.

Так, на кадрах видно, что водитель BMW решил пойти на обгон. Он вклинился перед одной машиной, не соблюдая дистанцию, и через полосу направился к разделительной полосе. Именно по ней в противоположном направлении двигалась скорая.

В результате столкновения погиб водитель BMW. Ещё три человека, в том числе водитель скорой, пострадали.

Ранее NEWS.ru писал, что на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.