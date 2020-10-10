Один человек пострадал в массовом ДТП на севере Москвы

На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.
Инцидент произошёл в районе дома 48. Одним из участников аварии является автомобиль такси. Пострадавший ехал в этой машине.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии,
Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло столкновение грузовика MAN с такси. Травмы получили три человека, один из которых был госпитализирован.
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