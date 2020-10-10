Один человек пострадал в массовом ДТП на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/61254b6e-0bae-11eb-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Инцидент произошёл в районе дома 48. Одним из участников аварии является автомобиль такси. Пострадавший ехал в этой машине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло столкновение грузовика MAN с такси. Травмы получили три человека, один из которых был госпитализирован.